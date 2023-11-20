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РФ може підготувати армію до війни з НАТО за шість років: прогноз аналітиків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ може підготувати армію до війни з НАТО за шість років: прогноз аналітиків
Росії знадобиться від шести до десяти років, щоб відновити армію до стану, коли вона може напасти на НАТО
фото з відкритих джерел

Попри значні втрати на війні, Росія може готувати близько 280 тис. новобранців на рік

Росії може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Про це йдеться у звіті аналітиків Німецького товариства зовнішньої політики. 

Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом.

«Час, необхідний Росії для відновлення своїх збройних сил, визначає потребу НАТО у швидкості. Альянс має бути спроможним відбити напад Росії за шість років. Більш тривалі терміни вже збільшують ризик війни», – пишуть аналітики.

Вони вважають, що НАТО необхідно думати не про те, чи доведеться колись вести війну проти іншої країни, а про те, коли це трапиться.

«Альянс більше не виключає нападу Росії. Саме Росія визначає ці тимчасові рамки через поєднання давньої мотивації та підвищення військового потенціалу. Вікно для можливого російського нападу відкриється, щойно Росія повірить, що напад, наприклад, на країни Балтії, може завершитися успіхом», – зазначається у звіті.

Попри значні втрати росіян на війні проти України, Росія може підготувати близько 280 тис. новобранців на рік. Через шість років це буде приблизно 1,7 млн, а через десять років – приблизно 2,8 млн осіб, які пройшли військовий вишкіл.

За оцінками експертів і розвідувальних агенцій, Росії знадобиться від шести до десяти років, щоб відновити свою армію до такого стану, коли вона може напасти на НАТО. Розпочнеться відновлення військ, коли інтенсивні бойові дії в Україні припиняться.

Раніше повідомлялося, що в умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО.

Теги: росія НАТО напад втрати

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