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Брав участь у деокупації Херсона і хотів визволити рідну Каховку. Згадаймо Іллю Долматова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Брав участь у деокупації Херсона і хотів визволити рідну Каховку. Згадаймо Іллю Долматова
До своїх 30 років Ілля не дожив чотири місяці
фото з відкритих джерел

19-річний юнак у 2014 році пішов добровольцем в зону АТО: тоді обороняв Донецький аеропорт

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Долматова.

На війні проти російських окупантів 30 серпня 2023 року загинув 29-річний захисник України Ілля Долматов (позивний Бетмен). Він був родом з Каховки на Херсонщині.

Бетмен воював за Україну двічі
Бетмен воював за Україну двічі
фото з відкритих джерел

19-річним юнаком у 2014 році Ілля пішов добровольцем в зону АТО. Тоді брав участь у боях за Донецький аеропорт.

Після АТО хлопець жив у Києві та працював тоді ще першим шеф-кухарем у Veterano Pizza. Колеги згадували, як разом відкривали кухню, наповнювали страви смаками та тільки-но зустрічали гостей.

Ілля Долматов працював у Veterano Pizza
Ілля Долматов працював у Veterano Pizza
фото з відкритих джерел

Велика війна застала ветерана на Драгобраті. Як справжній воїн, він повернувся до Києва та вже 25 лютого 2022 року боронив Ірпінь, що на Київщині. А після звільнення пристоличного регіону, Ілля з побратимами виконував найскладніші завдання одразу на кількох напрямках – Харківському, Донецькому та Херсонському. Військовий завжди зголошувався йти першим на виконання найважчих задач. 

«Він звільнив Херсон і хотів звільнити рідну Каховку», – розповіла дружина військового. Пара познайомилась десять років тому під час Євромайдану.  

Ілля Долматов з дружиною Олександрою
Ілля Долматов з дружиною Олександрою
фото з відкритих джерел
Допис дружини Іллі Долматова
Допис дружини Іллі Долматова
скрін з соцмереж

«Ми разом з Каховки, але жили весь час у Києві. Тут чоловік закінчив університет. У грудні буде сім років, як ми розписані», – зауважила дружина.

Ілля Долматов родом з Каховки, що на Херсонщині
Ілля Долматов родом з Каховки, що на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Життя Іллі обірвалося під час виконання бойового завдання 30 серпня 2023 року. До своїх 30 років він не дожив чотири місяці.

Бетмен був хоробрим воїном
Бетмен був хоробрим воїном
фото з відкритих джерел

Друзі та знайомі згадують чоловіка надійним і сміливим. А ще – добрим та сором’язливим.

Іллі були притаманні такі якості, як прагнення справедливості, незламна воля, віра в перемогу добра, жага дійти до кінця
Іллі були притаманні такі якості, як прагнення справедливості, незламна воля, віра в перемогу добра, жага дійти до кінця
фото з відкритих джерел

«Бетмен – хоробрий воїн. Сміливий і безстрашний, а ще гарна людина, добрий та мужній. Найкращий син для матері та чоловік, яким завжди пишається дружина. Завжди зголошувався йти першим на виконання  найважчих задач. Кожен, хто потребував, міг розраховувати на його надійне плече. Поряд з ним було спокійно і затишно», – написали в Каховській міській територіальній громаді.

Український військовий Ілля Долматов
Український військовий Ілля Долматов
фото з відкритих джерел

«Ми з Іллею познайомились у 2014 році, разом воювали. Опісля, у 2015 році, повернулись до цивільного життя та дружили. На початок великої війни ми зібрались з нашими побратимами та вдруге разом пішли воювати. Проте цього року наші шляхи розійшлись: отримали різні запрошення та визволяли Україну в різних структурах.

Ілля був сильною людиною. Коли ми почали тільки-но воювати я називав його молодшим братом, зараз він для вже мене старший брат…» – розповів побратим загиблого.

Допис посестри Іллі Долматова
Допис посестри Іллі Долматова
скрін з соцмереж
Допис друга Іллі Долматова
Допис друга Іллі Долматова
скрін з соцмереж

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: військові смерть пам'ять

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