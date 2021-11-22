Лерос оприлюднив відео, на якому нібито Лещенко щось нюхає. Лещенко відреагував

Сергій Лещенко прокоментував схожість людини на відео із ним та сказав на неточності

Лерос та Лещенко обмінялися звинуваченнями у соцмережі

У соцмережі з'явилося відео із чоловіком, схожим на члена Наглядової ради «Укрзалізниці» та блогера Сергія Лещенка, який нібито вдихає невідому речовину. Відео оприлюднив народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі розкрито таємницю «брєднєй» Сергія Лещенка. Мені вже підтвердили, що відео не фейк. P.S. Нагадаю, ця розвага спільна у Єрмака, Зеленського та його оточення», – підписав відео Лерос.

Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook відреагував на допис.

«Шок! Сенсація! На анонімних телеграм-каналах вийшло відео, де я щось нюхаю, імовірно, кокс. Із цього приводу маю декілька питань та зауважень:

Перше. Чому це вийшло на анонімних телеграм-канал, а не у «Свободі Слова Савіка Шустера» на ТРК «Україна»? Демократія так демократія.

Друге. Якщо підписуєте, що це червень, то одягайте мене у футболку або сорочку, а не у шерстяний піджак та шерстяну світлу водолазку. Я їх ношу в холода.

Третє. Домалюйте ще обручку на правій руці. Я її ніколи не знімаю, а на «відео» чомусь немає.

Четверте. Підтверджую, що найкращий кокс із Авдіівського коксохіма Ріната Ахметова.

Показово, що це відео поширив цілий народний депутат Гео Лерос. Це добре, бо це дає можливість оцінити правдивість всіх інших його викриттів. Ну і канал «Прямий», як же без нього. Наркотики – це фішка цього ТБ-каналу ще із президентських виборів 2019 року», – відповів Лещенко.

Нагадаємо, Сергій Лещенко спростував правдивість витягу з протоколу допиту нардепа Гео Лероса, в якому він дає пояснення своїх дій у Верховній раді під час приїзду президента та звинувачує голову Офісу президента Андрія Єрмака в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Раніше низка народних депутатів повідомили, що Сергій Лещенко замінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу президента. Сам Лещенко цю інформацію спростував і заявив, що готовий консультувати владу з інформаційних питань, але на місце Подоляка не претендує. Подоляк інформацію про заміну себе на Лещенка не прокоментував.

Також журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

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