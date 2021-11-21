Герос розповів, що спонукало його показати Зеленському середній палець

Лерос запевняє, що показати непристойний жест президенту було імпульсивним рішенням

Позафракційний народний депутат України Гео Лерос розповів, чому показав середній палець Володимиру Зеленському. За словами депутата, зробити такий вчинок було імпульсивним рішенням. Про це політик розповів в ефірі телепередачі «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі».

«Це було імпульсивним рішенням на той момент. Але я вважаю, що це треба розглядати в контексті подій, які відбувалися до того, що коли мені неодноразово вимикали мікрофон, не давали критикувати Зеленського, Офіс президента, Єрмака», – сказав Лерос.

Депутат нагадав про випадок, коли на нього біля трибуни парламенту напав представник фракції «Слуга народу» Микола Тищенко і не поніс за це жодного покарання.

«Але я хотів би трохи розділити: це було показано не як інституції президента України, це було адресовано особисто Зеленському та Єрмаку як громадянинові України окремо», – додав депутат.

Як відомо, 18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.

Як відомо, прокуратура просила суд відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

Нагадаємо, на днях позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що йому вручили ще одну підозру. Цього разу вона стосується відео щодо брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

Торік в інтерв'ю «Главкому» Гео Лерос розповів, що проти нього порушено кілька кримінальних справ, які були відкриті на нього після скандалу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Все про Єрмак-скандал читайте тут.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

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