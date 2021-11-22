Замах на міністра. Врятований Лещенко пояснив, що він не поділив з американцем

Претензії американского фермера здаються Лещенку недолугими

Громадянин США Курт Гросанс замовив вбивство свого колишнього бізнес-партнера, а нині – міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка через фінансові претензії, однак до фінансових втрат призвели дії самого американця. Про це Лещенко розповів у коментарі виданню «Економічна правда».

Урядовець пояснив, що домовленість про співпрацю компанії «Прогрес», яку на той момент очолював Лещенко, із американським фермером базувалася на вирощуванні органічної сої. Однак американець, який, окрім іншого, забезпечував підприємство посівним матеріалом, замість органічної сої засіяв на земельній ділянці, що належить компанії «Прогрес», генетично модифіковану сою, яку заборонено культивувати та продавати на території України згідно з чинним законодавством.

«Вперше я дізнався, що соя генетично модифікована, коли після сходження агрономи повідомили, що її обробляють препаратом «Раундап» і ще двома препаратами, які не застосовуються для органічної сої. Обробку посівів він проводив самостійно. Я запросив незалежну експертизу, яка підтвердила, що це ГМО. Коли ми це все задокументували – зібрали сою на склад, разом із каністрами та іншими доказами опломбували для того, щоб потім довести це в суді», – розповів Лещенко.

Отже, через принципову позицію Романа Лещенка іноземцю не вдалося реалізувати вантаж, який було вилучено. Через неможливість продати зібраний врожай, американець зазнав фінансових втрат, адже техніка і обробка землі фінансувалися за його рахунок.

Саме це стало мотивом замовлення Куртом Гросансом вбивства українського урядовця.

Щодо використання сільськогосподарської техніки, Лещенко зазначив, що це питання жодним чином не було обумовлене в договорах, тому претензії американця щодо безоплатного користування техніки він вважає безпідставними.

Раніше Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства у вигляді тримання під вартою.