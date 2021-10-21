Лещенко кинув виклик Шустеру

Сергій Лещенко заявив, що є членом комітету порятунку Савіка Шустера, власником клубної карти Шустера та переможцем премії Шустера

Колишній журналіст підкреслив, що має юридично гарантоване право на відповідь в ефірі токшоу Шустера

Колишній член Наглядової ради «Укрзалізниці», екснардеп Сергій Лещенко закликав телеведучого Савіка Шустера запросити його в ефір своєї програми. Про це Лещенко написав у Facebook.

Екснардеп стверджує, що його ім'я вчора весь вечір згадували в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Це тепер дає мені законне право на репліку. Тож звертаюся до ведучого програми «Свобода слова» Савіка Шустера запросити мене для участі в ефірі в цю п'ятницю для дотримання балансу думок і неупередженості», – написав Лещенко.

Він додав, що є членом комітету порятунку Савіка Шустера, власником клубної карти Шустера та переможцем премії Шустера за минулі роки. Також Лещенко підкреслив, що має юридично гарантоване право на відповідь.

«Відмову вважатиму повною зневагою базових стандартів журналістики», – підсумував Лещенко.

До слова, ведуча токшоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента.

За словами Барчук, підлеглі голови Офісу президента Андрія Єрмака звинуватили «Зворотний відлік» у відсутності балансу думок у випуску за 18 жовтня. Однак, зазначає ведуча, депутати від провладної «Слуги народу» не приходять на ефіри, оскільки редакція не виконує вимог Офісу президента.

Натомість Зеленський назвав «хайпом» звинувачення ведучої «UA: Перший» у тиску з Банкової.

Також журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмаар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танок» нардепів зафіксували фотографи.