Народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі

Депутатка Сюмар відзначила, що влада боїться критики

Народна депутатка з «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила з трибуни парламенту, що жоден великий телеканал в Україні через цензуру не показав розслідування CNN про «вагнергейт». За її словами, влада боїться критики, любить «теплу ванну» тахоче, аби всі мовчали, але так не буде.

«Якщо ми рухаємося в Європу, то давайте не вбивати тут парламентаризм. Тому що, коли один «боров» вирішив, що він може диктувати, кому і що говорити, то ми самі себе обнуляємо. Коли ми хочемо, щоб всі мовчали, коли ми так боїмося критики, коли ми так хочемо теплої ванни, ми себе знову таки лише обнуляємо – і як парламент, і як держава», – цитує депутатку пресслужба «Євросолідарності».

«Не можна так боятися критики, не можна, щоб з цієї трибуни не можна було говорити. Вам дуже хочеться, щоб вся країна замовчала. Ви вчора зробили все можливе, аби жоден телеканал не написав про розслідування CNN про «вагнерівців». Жоден великий телеканал. Це називається, хлопці і дівчата, цензура», – зауважила представниця «Європейської Солідарності».

«А те, що тут робить депутат Тищенко, називається простим словом жлобство. Я хочу повторити, тут не має бути жлобів. Ви депутати, а не жлоби. Ви представники народу України. І ми всі давайте про це пам’ятати», – наголосила Сюмар.

«І ще одне. В Україні на кожну силу є ще більша сила. Тому що, коли Янукович розігнав студентів на Майдані, на наступний день на Майдані був мільйон. І на вас знайдеться більша сила. Пам’ятайте про це ті, хто уявили себе «смотрящими» за країною, за парламентом», – резюмувала народна депутатка.

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танок» нардепів зафіксували фотографи.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу. Раніше Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності.

8 вересня розслідування від CNN підтвердило, що операція з «вагнерівцями» таки була.Того ж дня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей матеріал поширенням «дезінформації від ФСБ».

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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