Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву

Білоруські війська прибули до Казахстану

Білоруські десантники у рамках сил ОДКБ прибули до Казахстану. За повідомленнями ЗМІ, їх доправили п'ятьма літаками. Про це розповіли на білоруському каналі «Мир24».

Російські військові туди прилетіли ще раніше. Усі вони мали б охороняти важливі інфраструктурні об'єкти, поки у цьому буде потреба.

П'ять літаків Іл-76 із білоруськими військовими на бортах прилетіли до Казахстану для «врегулювання ситуації». Усі вони є десантниками, які служать за контрактом.

Раніше 6 січня Лукашенко заявив про повну підтримку Казахстану.

Крім білорусів, до Казахстану прибули військові Росії, планують прибути – з Вірменії й Таджикистану. А от про участь Киргизстану поки не відомо.

Напередодні стало відомо, що так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Як відомо, у Казахстан вже прибули російські та білоруські десантники.

Згодом стало відомо, що США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.