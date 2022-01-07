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    Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву

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    Іноземні силовики мають охороняти важливі інфраструктурні об'єкти - Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву
    Іноземні силовики мають охороняти важливі інфраструктурні об'єкти
    фото: t.me/currenttime/6080

    Білоруські війська прибули до Казахстану

    Білоруські десантники у рамках сил ОДКБ прибули до Казахстану. За повідомленнями ЗМІ, їх доправили п'ятьма літаками. Про це розповіли на білоруському каналі «Мир24».

    Російські військові туди прилетіли ще раніше. Усі вони мали б охороняти важливі інфраструктурні об'єкти, поки у цьому буде потреба.

    П'ять літаків Іл-76 із білоруськими військовими на бортах прилетіли до Казахстану для «врегулювання ситуації». Усі вони є десантниками, які служать за контрактом.

    Раніше 6 січня Лукашенко заявив про повну підтримку Казахстану.

    Крім білорусів, до Казахстану прибули військові Росії, планують прибути – з Вірменії й Таджикистану. А от про участь Киргизстану поки не відомо.

    Напередодні стало відомо, що так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Як відомо, у Казахстан вже прибули російські та білоруські десантники.

    Згодом стало відомо, що США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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    Теги: Білорусь ЗМІ Казахстан військові
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    Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву