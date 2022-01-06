Білорусь, Казахстан та Україна – різні фронти однієї війни
Кожен протест має цінність. Особливо проти диктатури
Мовою оригіналу
– Бунт не может быть «бессмысленным». Это самоценное явление. Особенно в ситуации застаревшей диктатуры.
– Кто бы там ни хотел половить рыбку в мутной воде, в какие бы закулисные игры ни играл, организовать события такого масштаба невозможно. Это значит, что они в любом случае стали шоком для правящей клики. Пирогами и блинами этот пожар не потушить, да и нету столько блинов с пирогами. Начнёшь закручивать гайки – нет гарантии, что не рванёт снова. Поэтому демократизироваться всё же придётся.
– У Путина с Лукашенко снова трясутся поджилки. Это тоже самоценное явление. И чем больше они нервничают, тем больше делают ошибок, ускоряя свою политическую смерть.
– Диктатуры – это бомбы замедленного действия. Или коробки-сюрпризы с дерьмом. А чаще всего, смесь первого и второго.
– «При Назарбаеве такого не было» – такая же ложь, как и утраченный беларуский золотой век, где царили мир и благодать, до 2020 года. То, что происходит в Беларуси и Кахазстане – взрыв дерьма из коробок, созданных руками Назарбаева и Лукашенко.
– Беларусь, Казахстан и Украина – разные фронты одной войны.
– Путинская Россия – мерзкий упырь, которого никто не любит, поэтому он тащит окружающих к себе в подвал и принуждает к любви. Остановить его можно только сообща.
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Джерело: блог Дмитра Галко