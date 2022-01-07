Визнання Криму. Турецькі ЗМІ назвали ціну військової допомоги Путіна Казахстану

Москва висунула вимоги Токаєву, вони стосуються України

В обмін на військову допомогу Казахстану, у якому вирують масові протести, Росія вимагала визнати окупований нею Крим їхньою територією. Про це повідомляє турецьке видання Akit.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на національному каналі Habar 21, підтвердив, що попросив президентів країн-учасниць ОДКБ (Росія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь і Вірменія) допомогти навести порядок в країні.

«Я зустрічався з лідерами країн-учасниць Організації. Я попросив їх допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу… Я чекаю швидких кроків для забезпечення безпеки», – сказав Токаєв у зверненні.

Після цієї заяви президента Токаєва, як пише видання, Росія висунула певні умови, щоб допомогти Казахстану:

визнання анексії Криму;

повернення російській мові статусу другої офіційної;

розміщення на території країни російський військових баз;

а також надання автономії для російського населення Казахстану.

Як раніше повідомлялося, у Казахстан прибули російські та білоруські десантники

Нагадаємо, депутат Державної думи Російської Федерації від путінської партії «Єдина Росія» Султан Хамзаєв виступив за проведення референдуму про «возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною – Росією».

Раніше стало відомо, що літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.