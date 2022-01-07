Впливова французька газета назвала три країни, де у 2022 році може спалахнути війна

Найбільша міжнародна напруга за минулий рік склалася навколо України, Ірану та Тайваню

Головним фактором відновлення війни на Донбасі може стати небажання США прийняти запропоновані Росією гарантії безпеки

У 2022 році у різних куточках планети можуть спалахнути три масштабних військових конфлікти. З таким прогнозом у статті для лівоцентристського видання Le Monde виступив відомий французький журналіст Ален Фрашон.

На думку колумніста, найбільша міжнародна напруга за минулий рік склалася навколо України, Ірану та Тайваню. Він заявив, що саме в такому порядку світовим лідерам варто ранжувати загрозу виникнення масштабного конфлікту, і жартома вибачився перед страховими компаніями за «потенційні втрати».

«Російський президент заявив, що готовий йти на Київ та підпорядкувати собі всю Україну. Він заздалегідь подбав про демонстрацію військової могутності своєї країни: ультрасучасні ракетні системи, руйнівні можливості в космосі, масштабні маневри на кордонах України», – написав Фрашон.

Він передбачив, що головним фактором відновлення війни на Донбасі стане небажання США прийняти запропоновані Росією гарантії безпеки та «червоні лінії» щодо розширення НАТО на Схід. «Путін хоче нової «архітектури безпеки в Європі» – фактично повернути, наскільки це можливо, зону російського впливу, яка існувала за часів СРСР. Для цього НАТО доведеться закрити двері для будь-яких нових учасників», – пояснив журналіст.

Другим регіоном, де потенційно може розпочатись нова війна, Фрашон вважав Іран. Він зазначив, що до початку 2022 року ця країна досягла рівня збагачення урану в 60 відсотків – достатнього для початку виробництва ядерної зброї. При цьому, як запевняє автор статті, простір для компромісу між Тегераном та західними державами залишається дедалі меншим.

Третій потенційно небезпечний регіон у списку журналіста – Тайвань. Експерт запевнив, що активізація морських навчань поблизу бунтівного острова, який контролює Китайська Республіка, свідчить про швидке воєнне вторгнення з боку КНР. Він припустив, що двозначна позиція Вашингтона щодо цього і небажання американської влади втручатися в ситуацію лише «розв'язує руки» Пекіну та стимулює його вирішити давню територіальну суперечку в короткий проміжок часу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї.