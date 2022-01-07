Казахстанський опозиціонер пояснив, чому у Токаєва не вийде, як у Лукашенка

Лукашенко зустрівся в СІЗО із політв'язнями-опозиціонерами, щоб, за його словами, «почути думки всіх»

«Рано чи пізно Токаєву потрібно буде ухвалити рішення про політичні реформи»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не збирається нікуди виїжджати, віддавати владу і пригрозив чинити жорсткий опір учасникам акції. Навіть невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко садив за стіл переговорів своїх опонентів, щоб гасити протестні настрої в державі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів опозиціонер Єрмек Наримбай.

Наримбай провів паралелі між ситуацією в Казахстані та білоруськими протестами. За його словами, Токаєв має погодитися на діалог.

«Якщо він хоче отримати те, що він отримав сьогодні, палаючі будинки... Можна було два дні тому ще до мирних протестувальників вийти. Коли утворюється вакуум, влада не знає, кого пустити до народу. Тоді вирішують відправити поліцію, мовляв, нехай кийками розберуться. Але такі дії розпалили людей ще сильніше... », – повідомив Наримбай.

Опозиціонер пояснив, чому протестувальників не задовільнило те, що президент відправив у відставку уряд.

«Відставка прем'єр-міністра – це не пропозиція для діалогу. Де пропозиція зустрічі з тими, кого я назвав? Буде достатньо перших 10 прізвищ активістів у кожному з міст, де відбуваються акції для того, щоби цих людей поліція могла привести в будівлю акімату (регіонального органу виконавчої влади) і посадити за стіл переговорів. Всього цього немає. Токаєв у своєму зверненні не озвучив конкретних механізмів діалогу. Пам’ятаєте, як Лукашенко зустрічався з ув’язненими? Токаєв навіть до цього виявився не готовим, аби керівники міст сіли за стіл переговорів з лідерами опозиції», – додав Наримбай.

На його думку, Токарєву потрібно налагодити діалог з опозицією, в особі Талгат Аяна (громадський активіст), Макса Бокаєва (правозахисник), Мухтара Тайжана (опозиційний активіст).

«Потрібні дострокові перевибори на чесній основі, аби була зміна правил гри та гучні відставки у Центрвиборчкомі, у силових структурах тощо. Якщо цього всього не відбуватиметься, то ситуація погіршуватиметься. Рано чи пізно Токаєву потрібно буде ухвалити рішення про політичні реформи, з конкретними датами, з конкретними механізмами, з негайними переговорами», – сказав Наримбай.

Нагадаємо, Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву. П'ять літаків Іл-76 із білоруськими військовими на бортах прилетіли до Казахстану для «врегулювання ситуації». Усі вони є десантниками, які служать за контрактом.

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