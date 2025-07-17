Львів: Садовий запропонував обміняти ексгумовані тіла радянських солдатів на полонених воїнів ЗСУ

Під час ексгумації виявили невідповідність у кількості плит і поховань, а також дуже мало супровідного матеріалу

Під час ексгумації на Пагорбі слави виялено 355 останків

Ексгумація поховань братських могил радянського періоду на Пагорбі Слаби у Львові завершена. Виявлено 355 останків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Міський голова пропонує обміняти ці рештки на українських захисників.

«Усіх разом з агентом НКВС Кузнєцовим та Путіним перепоховають на Голосківському кладовищі. Готові обміняти всі ці останки на українських захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи проводилися за всіма дозволами, під наглядом фахівців. Під час ексгумації виявили невідповідність у кількості плит і поховань, а також дуже мало супровідного матеріалу – лише ґудзик, залишки уніформи, взуття й гвардійські значки.

Металеві гірлянди з колон і паркану передали до музею «Територія терору». Туди ж передадуть і конструкцію «вічного вогню».

Комплекс «Пагорб Слави» – радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945-1950-х. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.

Нагадаємо, на Пагорбі Слави було розташовано чотири братські могили, понад 250 індивідуальних поховань. Серед них – могили агентів НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна. Ці два поховання переносили останніми – за окремим протоколом.