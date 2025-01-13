Україна дозволила ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами

Фонд «Свобода і демократія» отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень

У квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники. Про це повідомляє RMF FM.

Фонд «Свобода і демократія», який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень. Метою ексгумації передусім є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.

Як зазначив заступник голови фонду «Свобода і демократія» Мацей Данцевич, після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

«На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб», – розповів він.

Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце. Зазначається, що у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Нагадаємо, Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення.

До слова, у грудні минулого року Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами.