Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хто зупинив ексгумацію? Посол повідомив деталі інформаційної диверсії, яку влаштували росіяни у Польщі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Хто зупинив ексгумацію? Посол повідомив деталі інформаційної диверсії, яку влаштували росіяни у Польщі
За словами дипломата, російський deepfake викликав несподівану реакцію – українці та поляки об’єдналися проти пропаганди
фото: glavcom.ua

Василь Боднар: «Росіяни поширили фальшивий лист українського міністра, підкріпивши його фейковим відео»

Росія влаштувала інформаційну диверсію в Польщі, поширивши фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб спровокувати негатив навколо питання ексгумаційних робіт. Про це повідомив в інтерв’ю «Главком» посол України у Польщі Василь Боднар, розкривши деталі чергової спроби Кремля розсварити українців та поляків.

За словами Боднара, невдовзі після ухвалення нового закону в Польщі, з'явилася інформація про те, що український міністр Микола Точицький нібито зупинив подальші пошукові ексгумаційні роботи в Пужниках. Цю брехню підкріпили сфабрикованим «відео» із заявою керівника групи експертів з польського боку, який «підтверджував» цю інформацію.

Проте реакція була блискавичною. Міністр Микола Точицький одразу заявив, що це фальшивка. Польська сторона також оперативно відреагувала: до процесу включилися Міністерство культури, а також представники як влади, так і опозиції.

«Цей Deepfake викликав зворотну реакцію: українці і поляки об’єднались проти російської пропаганди», – зазначив посол. У відповідь на російську дезінформацію вийшла стаття міністра Точицького про історичний процес і примирення, яку українська сторона оперативно переклала польською мовою.

Після цього було видано черговий дозвіл на проведення робіт з ексгумації у Збоїщах на території Львова. Це рішення було правильно прокомуніковано, що дозволило зняти всі застереження та побоювання щодо можливого блокування ексгумацій українською стороною.

Таким чином, завдяки швидкій та скоординованій реакції України та Польщі, російська спроба розхитати відносини між країнами провалилася, а роботи з ексгумації продовжуються у нормальному режимі.

Нагадаємо, посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення.

До слова, чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО.

Читайте також:

Теги: Василь Боднар Польща ексгумація Волинська трагедія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кароль Навроцький
Навроцький проти України. Погані новини для нас
12 червня, 08:20
Зеленський: «офіс» нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії
Офіс операції «Павутина» знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ – Зеленський
1 червня, 21:40
У багатьох областях Росії дуже гучно
Росію масовано атакують безпілотники: у багатьох областях чутно вибухи
2 червня, 00:42
З-під завалів зруйнованого будинку дістали дівчину
У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи: з-під завалів дістали тіло дівчини
7 червня, 07:04
Ліквідні активи Фонду національного добробуту за час повномасштабного вторгнення скоротилися втричі
Росія вичерпала резерви для підтримки економіки – глава Центробанку
20 червня, 12:54
За словами Клименка, тіла, що не мають збігів у ДНК-базі, зберігаються у закладах охорони здоров’я
Скільки експертиз тіл загиблих воїнів проводить Україна щомісяця? МВС повідомило деталі
23 червня, 14:37
Офіцерів складно повертати з полону
Розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону
14 червня, 17:58
Сильна пожежа у Дарницькому районі, спричинена атакою окупантів
Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж
17 червня, 13:22
Зниження максимальної ціни на російську нафту мало обговорюватися у Брюсселі міністрами закордонних справ країн ЄС
Politico: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту
20 червня, 18:05

Події в Україні

Хто зупинив ексгумацію? Посол повідомив деталі інформаційної диверсії, яку влаштували росіяни у Польщі
Хто зупинив ексгумацію? Посол повідомив деталі інформаційної диверсії, яку влаштували росіяни у Польщі
На відновлення Херсонщини уряд спрямує 6,3 млрд грн – Шмигаль
На відновлення Херсонщини уряд спрямує 6,3 млрд грн – Шмигаль
На Україну насувається спека
На Україну насувається спека
Напад на бійця «Азову» Кориневича: Нацгвардія зробила заяву
Напад на бійця «Азову» Кориневича: Нацгвардія зробила заяву
На Сумщині взято в полон окупантів із бригад, що відзначились звірствами
На Сумщині взято в полон окупантів із бригад, що відзначились звірствами
«Захлинається так само, як торік». Сирський розповів деталі про наступ РФ
«Захлинається так само, як торік». Сирський розповів деталі про наступ РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
146K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
17K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
11K
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд
11K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua