Хто зупинив ексгумацію? Посол повідомив деталі інформаційної диверсії, яку влаштували росіяни у Польщі

За словами дипломата, російський deepfake викликав несподівану реакцію – українці та поляки об’єдналися проти пропаганди

Василь Боднар: «Росіяни поширили фальшивий лист українського міністра, підкріпивши його фейковим відео»

Росія влаштувала інформаційну диверсію в Польщі, поширивши фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб спровокувати негатив навколо питання ексгумаційних робіт. Про це повідомив в інтерв’ю «Главком» посол України у Польщі Василь Боднар, розкривши деталі чергової спроби Кремля розсварити українців та поляків.

За словами Боднара, невдовзі після ухвалення нового закону в Польщі, з'явилася інформація про те, що український міністр Микола Точицький нібито зупинив подальші пошукові ексгумаційні роботи в Пужниках. Цю брехню підкріпили сфабрикованим «відео» із заявою керівника групи експертів з польського боку, який «підтверджував» цю інформацію.

Проте реакція була блискавичною. Міністр Микола Точицький одразу заявив, що це фальшивка. Польська сторона також оперативно відреагувала: до процесу включилися Міністерство культури, а також представники як влади, так і опозиції.

«Цей Deepfake викликав зворотну реакцію: українці і поляки об’єднались проти російської пропаганди», – зазначив посол. У відповідь на російську дезінформацію вийшла стаття міністра Точицького про історичний процес і примирення, яку українська сторона оперативно переклала польською мовою.

Після цього було видано черговий дозвіл на проведення робіт з ексгумації у Збоїщах на території Львова. Це рішення було правильно прокомуніковано, що дозволило зняти всі застереження та побоювання щодо можливого блокування ексгумацій українською стороною.

Таким чином, завдяки швидкій та скоординованій реакції України та Польщі, російська спроба розхитати відносини між країнами провалилася, а роботи з ексгумації продовжуються у нормальному режимі.

Нагадаємо, посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення.

До слова, чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО.