Глава МЗС Польщі розчарований відсутністю просування питання ексгумації жертв Волинської трагедії

Радослав Сікорський заявив, що МЗС України обіцяло поступ ц справі ексгумації до 1 листопада

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу. Про це він повідомив в інтерв'ю для TVN 24.

«Я розчарований, бо міністр закордонних справ України обіцяв мені поступ у цій справі до Дня всіх святих (1 листопада – ред.), але поступу немає. Ми вважаємо, що це є частина європейського культурного коду, щоб тіла навіть ворогів поховати згідно з християнським обрядом. І Україна наче з тим погоджується, бо дозволила ексгумацію 100 тисяч солдатів Вермахту, які туди прибули як загарбники. Отже, ще раз звертаюся до української влади. Ми це зробимо за власний кошт, єдине чого потребуємо – це дозволу на відновлення ексгумації, який призупинили у 2017 році», – сказа Сікорський в інтерв’ю TVN 24.

На запитання журналіста про інші спірні питання між Україною та Польщею і можливі умови польської допомоги Україні, Сікорський відповів, що між сусідами, навіть дуже добрими, завжди виникають суперечності, але для України питання війни є питанням виживання.

Місяць тому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після свого візиту до Польщі повідомив, що Україна і Польща обговорили конкретні технічні заходи для вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Україна готова відкрито говорити з Польщею на всі теми, адже справжні друзі можуть обговорювати все чесно й відкрито. Ми не тільки говорили, але й домовилися про конкретні технічні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке довгий час ускладнює наш політичний діалог», – зазначив Сибіга.

Раніше Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив про намір додати до плану роботи на 2025 рік пошукові заходи в Рівненській області, що могли б відповісти на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації останків їхніх родичів.

Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.

Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих.