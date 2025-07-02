Львів: фахівці розкопали 90% радянських могил на Пагорбі Слави

На сьогодні ексгумували вже 299 останків

На Пагорбі Слави розташовані могили агентів НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна

З Пагорба Слави у Львові вже ексгумовано 90% поховань. Проте роботи там ще триватимуть два тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Зазначається, що на Пагорбі Слави було розташовано чотири братські могили, понад 250 індивідуальних поховань. Серед них – могили агентів НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна. Ці два поховання планують переносити останніми – за окремим протоколом.

На сьогодні ексгумували вже 299 останків. Залишаються ще дві братські могили та кілька індивідуальних поховань.

Дослідження та ексгумацію поховань розпочали 1 травня. Роботи виконує Меморіально-пошуковий центр «Доля» відповідно до дозволів, наданих Міністерством культури. Знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище.

Комплекс «Пагорб Слави» – радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945-1950-х. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.

Нагадаємо, раніше з території меморіалу демонтували дві вхідні колони. Металеві гірлянди з колон та паркану передадуть до музею «Територія терору». До експозиції цього ж музею потрапить і конструкція «вічного вогню».

Остаточне рішення щодо майбутнього облаштування території ухвалять після завершення всіх ексгумаційних робіт, проведення додаткових геологічних досліджень та консультацій з громадою.