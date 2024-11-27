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Стало відомо, коли може розпочатися ексгумація жертв Волинської трагедії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, коли може розпочатися ексгумація жертв Волинської трагедії
Ексгумація може розпочатися навесні 2025 року
фото: Instytut Pamięci Narodowej

Українська влада підтвердила відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України

Міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє PAP.

Найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами. Речник МЗС Павел Вронський додав, що ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.

«Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках» – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість «запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії».

«Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри беруться до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде», – написав Туск у Х.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою заявив, що Україна не перешкоджатиме Польщі у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії. Раніше Сікорський заявляв, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу.

До слова, Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив про намір додати до плану роботи на 2025 рік пошукові заходи в Рівненській області, що могли б відповісти на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації останків їхніх родичів.

Як відомо, Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.

Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих.

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Теги: Польща Волинська трагедія Дональд Туск МЗС ексгумація

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