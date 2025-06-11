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Україна дозволила Польщі провести ексгумаційні роботи у Львові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна дозволила Польщі провести ексгумаційні роботи у Львові
Українська сторона декларує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт
фото: Суспільне

Польські військові поховані на території колишнього села Збоїська, що нині розташоване у межах Львова

Україна передала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт щодо загиблих у 1939 році польських військових, похованих в межах Львова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Відомство наголосило, що Україна декларує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт в межах діяльності Українсько-польської робочої групи з історичних питань. Польські військові поховані на території колишнього села Збоїська (або Збоїща), що нині розташоване у межах Львова. Першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.

Україна також отримала від польської сторони дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова на території Польщі. Міністерство розраховує на початок робіт уже найближчим часом.

Нагадаємо, Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області.

У травні у селі Пужники на Тернопільщині завершилися спільні ексгумаційні роботи, які проводили за участі українських та польських фахівців. Під час експедиції вдалося знайти останки 42 людей.

До слова, у вівторок, 22 квітня, стало відомо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі бійців УПА встановили таблицю, де українських повстанців назвали «відповідальними за терор беззбройного українського, польського та єврейського населення». Вже 23 квітня ситуацію прокоментував заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос. Згодом спільна заява Міністрів культури України і Республіки Польща зʼявилася на сайті Мінкульту. Там «рішуче засудили» акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.

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Теги: ексгумація Волинська трагедія Польща Львів

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