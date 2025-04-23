Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Могила Путіна? У Львові розпочалася ексгумація останків радянських солдат

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Могила Путіна? У Львові розпочалася ексгумація останків радянських солдат
Основні роботи на Пагорбі Слави триватимуть приблизно 2 місяці.
фото Романа Балука для Львівської міської ради

На Пагорбі є понад 220 індивідуальних поховань і, ймовірно, могили агентів НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Степана Путіна

У Львові 23 квітня розпочалися роботи з дослідження та ексгумації радянських поховань на території «Пагорба Слави». Усі знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище. Про це повідомили у Львівській міській раді, передає «Главком».

На Пагорбі є понад 220 індивідуальних поховань, чотири братські могили і ймовірно могили агентів НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна.  

«Нещодавно ми завершили дослідження і ексгумацію з території колишнього марсового поля. Ми перепоховали близько 2 тис. останків людей з християнською повагою. І сьогодні розпочинаємо процес, коли забираємо останній маркер радянських поховань у Львові – поховання з Пагорба Слави», – повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Основні роботи на Пагорбі Слави триватимуть приблизно 2 місяці. За цей час мають забрати огорожу, перенести їх, демонтувати надмогильні плити, провести дослідження і ексгумацію останків і перенести їх на Голосківське кладовище. Ексгумацію останків проводитимуть фахівці Меморіально-пошукового центру «Доля».

6 фото
На весь екран
фото Романа Балука для Львівської міської ради

Керівник Меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета заявив, що ексгумація цих останків буде відбуватися прозоро із залученням усіх необхідних фахівців, зокрема антропологів, судмедекспертів, представників правоохоронних органів, прокуратури та інших, щоб потім не виникало питань, хто лежить у могилі, де написано «Кузнецов».

«Розуміємо, що велика увага буде прикута до ексгумації останків могили Кузнєцова і могили Путіна. Відтак ексгумація цих останків буде відбуватися прозоро із залученням усіх необхідних фахівців, зокрема антропологів, судмедекспертів, представників правоохоронних органів, прокуратури та ін., щоб потім не виникало питань, хто лежить у могилі, де написано «Кузнєцов». Так, є різні версії щодо того чи дійсно він там похований, але тільки ексгумація і ретельне дослідження зможуть це або підтвердити, або спростувати», – відзначив Святослав Шеремета.

Комплекс «Пагорб Слави» радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945–1950-х. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.

Нагадаємо, Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю організації «Польсько-українське порозуміння» Кароліну Романовську.

Романовська торік офіційно звернулася до української влади із проханням про проведення пошуково-ексгумаційних заходів у селі Угли.

До слова, у вівторок, 22 квітня, стало відомо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі бійців УПА встановили таблицю, де українських повстанців назвали «відповідальними за терор беззбройного українського, польського та єврейського населення». 23 квітня ситуацію прокоментував заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, повідомляє «Главком».

Згодом спільна заява Міністрів культури України і Республіки Польщазʼявилася на сайті міністерства культури України. Там «рішуче засудили» акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.

Теги: Львів Радянська влада поховання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прощання із захисником України у Кам'янецькій територіальній громаді
Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
26 березня, 09:54
Проєкт нової церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці
В історичній частині Львова з’явиться перша за 130 років православна церква (фото)
28 березня, 18:09
Пасажир одразу заявив, що перевірятиме документи та звернеться до Служби безпеки України та інших органів
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
7 квiтня, 21:05
Зловмисники перебувають під вартою
Двоє російських агентів готували теракт у Львові: що хотіли атакувати
2 квiтня, 10:20
У Хмельницькому випав сніг
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
7 квiтня, 09:21
Зброю в чоловіка вже вилучили, на місце прибула поліція.
У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі
9 квiтня, 22:09
Інцидент стався на одному з кладовищ Чугуївського району
На Харківщині чоловік украв з могили військового дрон
12 квiтня, 18:53
Трамп: Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі
Трамп відвідає похорон Папи Римського
Вчора, 00:59
В української сторони є розуміння, що плита була встановлена несанкціоновано і її мають прибрати
«Свідома провокація». Україна відреагувала на таблицю на братській могилі УПА в Польщі
Сьогодні, 17:39

Події в Україні

Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
Могила Путіна? У Львові розпочалася ексгумація останків радянських солдат
Могила Путіна? У Львові розпочалася ексгумація останків радянських солдат
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
«Припинення вбивств – це завдання номер один». Зеленський закликав світ зупинити російський терор
«Припинення вбивств – це завдання номер один». Зеленський закликав світ зупинити російський терор
Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова
Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова
На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених
На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
62K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
37K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
13K
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9399
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі

Новини

РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Сьогодні, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 15:55
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Сьогодні, 13:28
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua