Могила Путіна? У Львові розпочалася ексгумація останків радянських солдат

На Пагорбі є понад 220 індивідуальних поховань і, ймовірно, могили агентів НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Степана Путіна

У Львові 23 квітня розпочалися роботи з дослідження та ексгумації радянських поховань на території «Пагорба Слави». Усі знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище. Про це повідомили у Львівській міській раді, передає «Главком».

На Пагорбі є понад 220 індивідуальних поховань, чотири братські могили і ймовірно могили агентів НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна.

«Нещодавно ми завершили дослідження і ексгумацію з території колишнього марсового поля. Ми перепоховали близько 2 тис. останків людей з християнською повагою. І сьогодні розпочинаємо процес, коли забираємо останній маркер радянських поховань у Львові – поховання з Пагорба Слави», – повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Основні роботи на Пагорбі Слави триватимуть приблизно 2 місяці. За цей час мають забрати огорожу, перенести їх, демонтувати надмогильні плити, провести дослідження і ексгумацію останків і перенести їх на Голосківське кладовище. Ексгумацію останків проводитимуть фахівці Меморіально-пошукового центру «Доля».

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фото Романа Балука для Львівської міської ради

Керівник Меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета заявив, що ексгумація цих останків буде відбуватися прозоро із залученням усіх необхідних фахівців, зокрема антропологів, судмедекспертів, представників правоохоронних органів, прокуратури та інших, щоб потім не виникало питань, хто лежить у могилі, де написано «Кузнецов».

«Розуміємо, що велика увага буде прикута до ексгумації останків могили Кузнєцова і могили Путіна. Відтак ексгумація цих останків буде відбуватися прозоро із залученням усіх необхідних фахівців, зокрема антропологів, судмедекспертів, представників правоохоронних органів, прокуратури та ін., щоб потім не виникало питань, хто лежить у могилі, де написано «Кузнєцов». Так, є різні версії щодо того чи дійсно він там похований, але тільки ексгумація і ретельне дослідження зможуть це або підтвердити, або спростувати», – відзначив Святослав Шеремета.

Комплекс «Пагорб Слави» радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945–1950-х. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.

Нагадаємо, Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю організації «Польсько-українське порозуміння» Кароліну Романовську.

Романовська торік офіційно звернулася до української влади із проханням про проведення пошуково-ексгумаційних заходів у селі Угли.

До слова, у вівторок, 22 квітня, стало відомо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі бійців УПА встановили таблицю, де українських повстанців назвали «відповідальними за терор беззбройного українського, польського та єврейського населення». 23 квітня ситуацію прокоментував заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, повідомляє «Главком».

Згодом спільна заява Міністрів культури України і Республіки Польщазʼявилася на сайті міністерства культури України. Там «рішуче засудили» акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.