На Тернопільщині завершено ексгумацію жертв 1945 року

Наступним етапом після ексгумації буде ідентифікація останків

У селі Пужники на Тернопільщині завершилися спільні ексгумаційні роботи, які проводили за участі українських та польських фахівців. Під час експедиції вдалося знайти останки 42 людей, про це «Суспільному» повідомив у середу, 7 травня, заступник міністра культури України Андрій Наджос, передає «Главком».

«Станом на вчора, на вечір ми отримали від нашої частини української експедиції інформацію про те, що виявлено останки 42 людей. Тобто вони вже вилучені. Прислали нам фотографії, де ми бачимо, що роботи закінчилися», – сказав Андрій Наджос.

За його словами, наступним етапом буде ідентифікація. ДНК-тести будуть робитися на території Польщі.

Також Андрій Наджос повідомив, що українська і польська сторона буде готувати свій звіт. Він переконаний, для України буде дуже хороша історія, якщо буде складено спільний українсько-польський звіт, який міг би бути підписаний антропологами, і судмедекспертами, і істориками, які працювали на території колишнього села Пужники. Він зніме будь-які можливі фальсифікації.

«Щодо масовості, ми уважно слідкували за заявами, за публікаціями в польській пресі й очікування польської сторони було 80 плюс. Тобто інколи навіть називалася цифра 100-130 людей. Ну, наразі ми маємо цифру 42, тому можна робити висновок, наскільки це відповідало очікування польської сторони», – зазначив заступник міністра культури. Він додав, що польська сторона погодилася з українською пропозицією зробити перепоховання останків людей саме на території села Пужники.

Нагадаємо, що Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю організації «Польсько-українське порозуміння» Кароліну Романовську.

Романовська торік офіційно звернулася до української влади із проханням про проведення пошуково-ексгумаційних заходів у селі Угли.

До слова, у вівторок, 22 квітня, стало відомо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі бійців УПА встановили таблицю, де українських повстанців назвали «відповідальними за терор беззбройного українського, польського та єврейського населення». 23 квітня ситуацію прокоментував заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, повідомляє «Главком».

Згодом спільна заява Міністрів культури України і Республіки Польщазʼявилася на сайті міністерства культури України. Там «рішуче засудили» акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі.

24 квітня на території колишнього села Пужники в Тернопільській області почали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Як передає «Главком», про це повідомляє кореспондент польського RMF FM.