«Слуги» хочуть призначити Стефанчука спікером Ради вже сьогодні

Головним кандидатом на посаду нового спікера Ради є Руслан Стефанчук

Раніше парламентська монобільшість планувала голосувати за нового спікера у п'ятницю

Сьогодні Верховна Рада може призначити нового спікера парламенту. За таке голосування виступає фракція «Слуга народу», повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

«Так, для нас це основні кандидати. Ну, може, ще хтось висуне свої кандидатури», – повідомила Кравчук журналістам.

На питання про те, чи сьогодні буде голосування за їх призначення, Кравчук відповіла: «Так, ми би хотіли сьогодні».

Зазначимо, що сьогодні планують відправити у відставку Дмитра Разумкова. Рада вже почала розглядати питання відставки Разумкова.

Президент Володимир Зеленський вже звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті.

Як вже відомо, депутатська фракція «Слуга народу» розглядає Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова, а посаду першого віце-спікера, у свою чергу, може зайняти нині перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Як вже відомо з порядку денного, 7 жовтня Рада розгляне відставку Разумкова.

Головуватиме на засіданні під час розгляду цього питання очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу»).

Напередодні Разумков розповів, чим займатиметься після відставки.

Також Разумков назвав ім’я наступного першого віце-спікера Ради.

Раніше «Слуги» заявляли, що готові призначити нового спікера Ради у «турборежимі», тобто вже 8 жовтня. Вони планували визначитися з кандидатурою на засіданні фракції після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова.