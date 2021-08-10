«Слуга» Камельчук вилаяв жінок шахтарів?

Депутат від партії «Слуга народу» зустрівся із дружинами шахтарів

Юрій Камельчук, який прославився антивакцинаторською філософією, неформально поспілкувався із жінками шахтарів, пише «Підслухано в Червонограді».

Автор посту коротко передав діалог, у якому жінки стверджували, що роботи нардепа не видно. Той нібито у відповідь вилаявся на них.

А далі пішло «громадське обговорення» користувачів, чи має так поводитися український депутат. Одні звинувачували його у нетолерантній поведінці через брехню. Інші відписували за схемою «а ми ж казали» і радили тепер тішитися обранцем, якого й вибрали добровільно. Та все ж більшості не сподобалася поведінка «слуги».

Нагадаємо, 4 серпня біля будівлі Львівської ОДА протестували гірники з Червонограду. Вони вимагали виплати заробітної плати, яку не отримували ще від березня 2021 року. За словами одного з мітингарів, це одна із найбільших затримок виплати зарплати. Гірники вимушені місяцями виживати без грошей.

Зауважимо, що персона Камельчука скандальна не лише через проблеми із виплатою зарплат на підприємстві «Львіввугілля». Зокрема замість вирішувати проблему депутат від округу розважався на дні міста Червоноград.

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

Також Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою.

Зазначимо, Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.