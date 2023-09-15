Майбутні спецоперації ЗСУ та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках

Сьогодні, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головною темою обговорень стали майбутні операції українських військових. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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За його словами, під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні. Також були доповіді розвідок.

«Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх», – розповів Зеленський.

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У той же час учасники засідання порушили питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту. На Ставці була і велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості щодо динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зібрав Військовий кабінет і анонсував сюрпризи для ворога.

Триває 569-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено усі 17 ворожих «шахідів».