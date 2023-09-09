Путін узяв участь у виборах не виходячи з Кремля

Путін закликав жителів регіонів, де зараз проходять вибори, взяти участь у голосуванні

Господар Кремля не приходив на виборчу дільницю, а проголосував дистанційно

Президент держави-агресора Володимир Путін, не виходячи із Кремля, проголосував на регіональних виборах, які тривають у Росії. Онлайн-голосування цього року можливе в кількох російських регіонах, включаючи столицю Москву.

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У відеотрансляції Кремля Путін закликав жителів регіонів, де зараз проходять вибори, взяти участь у голосуванні.

«Тим паче, що виборчі процедури в нашій країні організовані максимально комфортно», – додав російський президент, сидячи перед комп'ютером у своєму кабінеті.

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На опублікованому фото видно напис на екрані його комп’ютера: «Дякую, ви успішно проголосували». Це свідчить, що господар Кремля не приходив на виборчу дільницю, а проголосував дистанційно.

Критики онлайн-голосування у Росії стверджують, що його недостатня прозорість відкриває двері для масових маніпуляцій на виборах. Саме з цією метою господар Кремля, який готується до наступних виборів президента 2024 року, готує росіян до такого способу волевиявлення.

Як повідомляє The Moscow Times, щоб заохотити москвичів до електронного голосування, влада проводить розіграш, у якому жителі міста можуть виграти подарункові сертифікати вартістю від 10 до 50 доларів. Водночас влада доручила державним організаціям вимагати від своїх співробітників реєстрації та участі в онлайн-голосуванні.

Нагадаємо, РФ оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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Як повідомлялося, учора в тимчасово окупованих Пологах Запорізької області стався вибух у штабі «Єдиної Росії».

До відома, вибухи, що прогриміли у ніч на 8 вересня на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розмістили «виборчу дільницю», є результатом операції Служби безпеки України.