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Зеленський зібрав Військовий кабінет і анонсував сюрпризи для ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зібрав Військовий кабінет і анонсував сюрпризи для ворога
Деталей зустрічі Зеленський не повідомив
фото ілюстративне

На засіданні були ухвалені важливі рішення щодо боротьби проти російської агресії

Сьогодні, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету. Про це глава держави повідомив у телеграм.

Як зазначив Зеленський, на засіданні були ухвалені важливі рішення щодо боротьби проти російської агресії. «Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує», – написав президент.

Триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. 

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Теги: війна Володимир Зеленський окуповані території президент ворог

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