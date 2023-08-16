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Росія оштрафувала Reddit за «заборонений» контент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія оштрафувала Reddit за «заборонений» контент
Московський суд оштрафував Reddit на два мільйони рублів ($20,3 тис.)
фото з відкритих джерел

Росія оштрафувала Reddit за те, що він не видалив «заборонений контент», який містить «фейкову» інформацію про військову кампанію РФ в Україні

Росія у вівторок вперше оштрафувала соцмережу Reddit за те, що вона не видалила «заборонений контент», який, за словами російських чиновників, містить «фейкову» інформацію про військову кампанію Росії в Україні. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Таким чином, Reddit долучився до переліку сайтів, які перевіряються в Росії через те, що вони не видаляють контент, який Москва вважає незаконним. До цього списку входять також Wikimedia, потоковий сервіс Twitch і Google.

Московський суд оштрафував Reddit на два мільйони рублів ($20,3 тис.). 

Також у вівторок суд оштрафував фонд Wikimedia, якому належить Wikipedia, так само на два мільйони рублів за те, що він не видалив «фейки» про те, що Москва називає своєю «спеціальною військовою операцією» в Україні.

Після вторгнення в Україну минулого року Росія посилила контроль за висвітленням конфлікту ЗМІ та блогерами, посиливши покарання за «дискредитацію» дій своїх збройних сил або публікацію неправдивої, на її думку, інформації про них.

Раніше Wikimedia заявляла, що інформація, на яку скаржилася російська влада, була належним джерелом і відповідала стандартам Wikipedia.

Зазначимо, російський уряд вже погрожував закрити доступ своїм громадянам до популярної соціальної мережі Reddit.

Нагадаємо, американська корпорація Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, що перебувають під санкціями США.

До слова, у США соцмережу Twitter, яка тепер називається X, оштрафували за неповагу до суду.

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Теги: соцмережі росія штраф

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