Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»

В Азовському морі Росія тримає на бойовому чергуванні один корабель

Сьогодні, 7 вересня, Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один ракетоносій, оснащений вісьмома крилатими ракетами типу «Калібр». Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України повідомили.

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Як зазначається, станом на 9:00 7 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає на бойовому чергуванні один корабель, у Середземному морі – два кораблі.

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Триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.