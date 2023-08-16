Медведєв, Лавров, Патрушев... Хто палить українське зерно

Черговий «військовий» об'єкт, уражений російськими ракетами

Росія прицільно знищує наше зерно і зернову інфраструктуру.

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І це не просто так... Вони таким чином «захищаються».

Вже «захистили» свою мову, церкву, тепер «захищають» свій бізнес. Свій у прямому сенсі сенсі цього слова.

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За останнє десятиліття пул путінських олігархів добре вклався у аграрку. І Росія показує дуже великий прогрес у цьому секторі.

Усі найбільші російські аграрії тісно пов'язані з Кремлем, а розвитком сектора займається міністр Дмитро Патрушев – син секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева. Власники другого за величиною експортера зерна «Деметра-холдинг» – ВТБ та структури Marathon Group Олександра Винокурова, зятя міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Бенефіціар «Агрокомплексу імені М.І.Ткачова» – екс-губернатор Краснодарського краю та колишній міністр сільського господарства Олександр Ткачов. Агрохолдинг «Степ», який не лише вирощує зерно, а й займається агротрейдингом, входить до АФК «Система» Володимира Євтушенкова (у списках санкцій Великої Британії). Власників холдингу «Мираторг» (виготовляє м'ясо та корми для свого тваринництва) братів Лінників пов'язують із дружиною екс-президента РФ Дмитра Медведєва.

Отже, хліб – це нова нафта Путіна.

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Наслідки обстрілу Одещини вночі 16 серпня 2023 року фото з відкритих джерел

Тому Україну нічого не має стримувати. Ні на морі, ні на суші.