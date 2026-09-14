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Прикордонники розкрили роль Білорусі в атаках дронів на захід України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Прикордонники розкрили роль Білорусі в атаках дронів на захід України
фото з відкритих джерел

Андрій Демченко: російські безпілотники отримували сигнал через ретранслятори на території Білорусі

Нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі через ретранслятори сигналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби України полковника Андрія Демченка, який заявив про це в ефірі національного телемарафону.

За словами Демченка, Білорусь продовжує надавати Росії можливості для ведення війни проти України – зокрема через технічні засоби, розміщені на її території.

«Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі», – сказав речник.

Він уточнив, що під час атак російські безпілотники отримували сигнал саме через ретранслятори, встановлені на білоруській території.

«Бо повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори на території цієї країни», – зазначив Демченко.

Йдеться про систему, яку Росія використовувала для передачі сигналу та керування ударними дронами на значній відстані від власної території. Раніше українські посадовці вже повідомляли про розміщення таких ретрансляторів у білоруських областях поблизу українського кордону.

Що відбувається біля кордону

Окремо речник розповів про ситуацію на північному напрямку: наразі прикордонники не фіксують нарощування ударних угруповань поблизу кордону на території Білорусі. Водночас загроза з цього напрямку, за його словами, залишається – про це Демченко заявляв і раніше.

Росія вже не раз використовувала білоруські ретранслятори

У червні Повітряні сили ЗСУ розповідали, що російські війська використовували ретранслятори в Білорусі для керування ударними дронами в режимі реального часу та коригування їхніх цілей під час польоту.

За даними радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, Росія розмістила чотири ретранслятори на вежах у Гомельській та Брестській областях – вони давали змогу передавати сигнал на великі відстані й отримувати зображення з камер дронів.

22 червня роботу білоруських ретрансляторів припинили – про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що достеменно невідомо, чи обладнання демонтували, але його роботу зупинили.

У липні Бескрестнов припускав, що ретранслятори в Білорусі могли час від часу знову використовуватися під час атак, звертаючи увагу на характер польоту одного з дронів уздовж білоруського кордону.

Нагадаємо, у червні президент Зеленський вимагав від білоруської влади демонтувати ретранслятори, які Росія використовувала для наведення ударних дронів. За даними української сторони, обладнання було розташоване у Гомельській та Брестській областях – про це «Главком» писав раніше.

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Теги: Андрій Демченко президент Володимир Зеленський росія прикордонники Білорусь

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