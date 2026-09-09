Рекорд дальності ураження за весь час війни: Сили спецоперацій розкрили деталі

Військові успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ

Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії. До цілі дрони ССО подолали понад 3 тис. км.

💥Новини з боліт. Атаковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому АО рф



Це 3200 км від кордону з Україною.



Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність ЗПКТ близько 19,5… pic.twitter.com/5fE6FnePal — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу», – наголосили військові.

Новоуренгойський ЗПКТ має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату. Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора.

Нагадаємо, 9 вересня було таковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ. Він розташований за 3,2 тис. км від кордону України у місті Новий Уренгой.

Згодом компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 подолали понад 3,2 тис. км та уразили Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту.