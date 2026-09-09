Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рекорд дальності ураження за весь час війни: Сили спецоперацій розкрили деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рекорд дальності ураження за весь час війни: Сили спецоперацій розкрили деталі
Уражено Новоуренгойський та Пуровський заводи
колаж: Сили спеціальних операцій

Військові успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ

Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії. До цілі дрони ССО подолали понад 3 тис. км.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу», – наголосили військові.

Новоуренгойський ЗПКТ має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату. Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора.

Нагадаємо, 9 вересня було таковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ. Він розташований за 3,2 тис. км від кордону України у місті Новий Уренгой. 

Згодом компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 подолали понад 3,2 тис. км та уразили Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту.

Читайте також:

Теги: росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим Китай та Індія можуть натиснути на Росію?
Китай та Індія заговорили про мир. Що це означає для України?
4 вересня, 18:44
Триває 1641-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2026 року
22 серпня, 08:35
Синьо-жовтий стяг на одній із російських вишок на Курщині
Українські воїни оригінально «привітали» росіян із Днем прапора
23 серпня, 12:53
Китай почав освоювати новий шлях до Європи через Арктику
Китай вирвався вперед у боротьбі за Арктику – FT
13 серпня, 10:19
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
24 серпня, 21:38
Російська атака на склад Teva сталася на тлі ударів по фармацевтичній інфраструктурі України
Окупанти двічі вдарили по складу фармгіганта Teva: що буде з постачанням ліків
4 вересня, 09:56
Москва намагається змусити Вашингтон вести переговори безпосередньо з Росією
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
5 вересня, 16:02
Понад 35,5 тис. книжок втратив Vivat унаслідок останньої атаки РФ, орієнтовна вартість знищених запасів перевищила 16,6 млн грн.
Тисячі книжок знищено. Українське видавництво відкладає частину новинок через удари РФ
8 вересня, 10:00
Лідер АдН Тіно Хрупалла закликав припинити постачання зброї Україні
Лідер «Альтернативи для Німеччини» закликав зняти всі санкції з Росії та припинити допомогу Україні
9 вересня, 07:19

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua