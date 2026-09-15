Лавров звинуватив США у зриві домовленостей стосовно завершення війни

Міністр закордонних справ Росії заявив, що США нібито відмовилися від домовленостей

Російський міністр заявив, що війна могла завершитися ще рік тому

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито відійшли від домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, через що війна проти України досі триває. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву Лаврова російським ЗМІ.

За словами Лаврова, якби американська сторона не відмовилася від досягнутих домовленостей, війна могла б завершитися ще рік тому.

«Якби американці не відійшли від домовленостей, досягнутих в Анкориджі, ми б уже рік жили без війни», – заявив Лавров.

Російський міністр не уточнив, про які саме домовленості йдеться та коли, за його версією, Вашингтон від них відмовився.

Варто нагадати, що переговори в Анкориджі відбулися у серпні 2025 року. У них брали участь президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін. Після зустрічі сторони заявляли про обговорення шляхів завершення війни проти України, однак про укладення мирної угоди не повідомлялося.

Більше того, держсекретар США Марко Рубіо прямо заявляв, що за підсумками зустрічі в Анкориджі жодних домовленостей із російською стороною не підписували.

Варто нагадати, що Росія нібито готова до мирного врегулювання війни проти України та розраховує на поновлення переговорів у форматі за участю Києва та Вашингтона.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія взяла на себе аналогічне зобов'язання. Водночас американський лідер пов'язав зростання світових цін на дизельне пальне саме з російсько-українською війною.