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Кремль розкрив, за якої умови Путін знову зустрінеться з Трампом

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кремль розкрив, за якої умови Путін знову зустрінеться з Трампом
Пєсков заявив про готовність Путіна до нових переговорів із Трампом
фото: AP

Конкретних домовленостей про нові переговори президентів Росії та США наразі немає

Російський диктатор Володимир Путін готовий до нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однак для її проведення сторони мають досягти конкретної офіційної домовленості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

«Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом», – заявив Пєсков. Водночас представник Кремля визнав, що конкретики щодо можливих переговорів наразі немає. За його словами, зустріч лідерів можлива лише після досягнення офіційної домовленості.

Пєсков також прокоментував можливу зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Посадовець заявив, що позиція Москви з цього питання не змінилася. «За бажання він може приїхати до Москви», – цинічно зазначив він.

За словами Пєскова, у Москві вважають недоцільною зустріч Путіна та Зеленського до проведення підготовчої роботи на експертному рівні. Водночас речник Кремля заявив, що наразі Москва не бачить передумов для переходу до мирного переговорного процесу щодо України.

Пєсков також вкотре розкритикував західних союзників України за постачання зброї та фінансову підтримку Києва. Окремо він звинуватив Велику Британію, Німеччину, Францію та низку інших європейських держав у поширенні «русофобських настроїв».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп допустив можливість нової особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку він заявив, що такий контакт може відбутися, однак не став стверджувати, що Путін приїде на саміт «Групи двадцяти» у Маямі в грудні 2026 року.

Також Трамп напередодні звернувся до Путіна із закликом завершити війну. Відповідаючи на запитання журналіста, що саме він хотів би сказати російському лідеру, президент США коротко заявив: «Розберися з війною!». 

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Теги: росія США путін Дональд Трамп Москва переговори Дмитро Пєсков

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