Мер Чернігова емоційно прокоментував вихід в люди у «куртці за 900 тис. грн» (фото)

Мер Атрошенко з’явився на заході в крокодиловій куртці

На днях опозиційна депутатка Чернігівської міської ради Марина Рейко на своїй Facebook-сторінці розмістила пост про те, що мер міста Владислав Атрошенко має курту відомого бренду, вартістю 900 тис. грн.

«Мер прикордонного міста з’явився на заході в Седневі в крокодиловій куртці. Більше всього ця модель схожа на бренд Zilli. Якщо так, то приблизна вартість такого ексклюзиву – 900 000 грн», – стверджувала депутатка.

Сьогодні ж Атрошенко відреагував на скандал у мережі. Як пише місцеве видання «Високий вал», мер Черкас заявив, що упродовж останніх 15 років купує одяг, не звертаючи увагу на торгові марки.

«Дивлюся повідомлення про ціну своєї курточки. З глузду з`їхати … Я сім або вісім років не ходив по бутіках і не купляв жодної коштовної речі. Років 15 мене марка речей не цікавить – я давно переріс якійсь умовний рівень, щоб залізна штучка на молнії характеризувала мій достаток. На такі речі взагалі не звертав уваги. Там чітко видно по замках, що це не Zilli. Zilli я купляв би дуже обережно, бо це не найкраща італійська фірма… Це просто говорить про рівень тих, хто пише. Хлопці, ви чогось досягніть особисто, щоб підніматися на моєму прізвищі. Це просто шизофренія», – обурився Атрошенко на розширеній нараді у мерії, реагуючи на публікації у ЗМІ про його одяг.

Атрошенко також додав: під хутровою підкладкою намагався знайти бірку фірми, однак і не повідомив учасникам наради про результати «пошуків».

До слова, напередодні мер Чернігова Атрошенко заявив про погрози з Офісу президента.