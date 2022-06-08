Британія дала обіцянку Києву: окупантів ждуть «сюрпризи» на морі

Деблокування портів України – в інтересах Європи

Уряд Британії пообіцяв Україні поставити партію високотехнологічних ракет Brimstone. Вони мають допомогти ЗСУ деблокувати українські порти. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Підкреслюється, що за допомогою постачання протикорабельних засобів влада Британії сподівається вирішити ситуацію з експортом українського зерна, який заблокувала Росія.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у вівторок заявив, що Київ буде згоден відновити морські перевезення сільськогосподарської продукції з країни тільки в разі передачі йому «озброєнь для захисту від загроз із моря» і участі військово-морських сил третіх держав.

Зазначимо, що ракети Brimstone вже використовуються українськими військовими в боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, британські високоточні ракети Brimstone можуть сильно змінити ситуацію на полі бою. Це ракети класу «повітря-земля» і «земля-земля», здатні вражати всі відомі типи броні.

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