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Міністр Чернишов назвав 120 млн грн застави «великим викликом»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Міністр Чернишов назвав 120 млн грн застави «великим викликом»
фото з відкритих джерел

Міністр національної єдності має п’ять днів на оскарження рішення суду

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов прокоментував обраний йому сьогодні запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави. Про це він сказав журналістам, передає «Главком».

«Для мене це величезний виклик», – сказав він.

Чернишов пояснив це тим, що 120 млн грн застави є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».

Також міністр повідомив, що у відставку подавати не планує.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн.

Також прокурор просив ще призначити Чернишову носіння електронного браслета. Однак адвокати заперечили це і пояснили можливою негативною реакцією іноземців, зустрічі з якими має проводити міністр.

Крім обрання запобіжного заходу, стало відомо, що ще 26 жовтня 2024 року суд арештував банківські рахунки та майно Чернишова та його дружини.

Олексій Чернишов має п’ять днів для оскарження рішення в апеляції. Повний текст ухвали буде оголошено 2 липня.

Нагадаємо, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП розслідують масштабну корупційну схему з незаконним одержанням земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. Ця оборудка могла завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.

За даними слідства, до схеми були залучені: очільник одного з Міністерств (майбутній Віцепрем'єр-міністр України), його радник, тодішній державний секретар Міністерства та директорка державного підприємства, а також забудовник та його довірена особа.

Суть схеми полягала у заниженні вартості земельної ділянки та наявних на ній будівель майже вп'ятеро, щоб мінімізувати частку майбутніх квартир, які забудовник мав віддати державі. За реалізацію цієї схеми службові особи Міністерства отримали неправомірну вигоду у вигляді знижок на квартири у вже збудованих житлових комплексах Києва. Загальний розмір цієї неправомірної вигоди сягнув 16,8 млн грн.

Дії Олексія Чернишова кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.ч

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Теги: будівництво міністр суд Олексій Чернишов

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