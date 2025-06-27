Суд обрав запобіжний захід міністру Чернишову

26 жовтня 2024 року суд арештував банківські рахунки та майно Чернишова та його дружини

Чернишов має п’ять днів для оскарження рішення в апеляції

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію судового засідання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила для віцепрем'єра заставу у розмірі 120,2 млн грн.

Крім обрання запобіжного заходу, стало відомо, що ще 26 жовтня 2024 року суд арештував банківські рахунки та майно Чернишова та його дружини.

Сторона захисту міністра наполягала на необґрунтованості підозри. Адвокати Чернишова заявляли, що:

жоден із наказів, які фігурують у матеріалах справи, не скасовано;

державі не завдано жодних збитків, оскільки земельна ділянка залишалася у власності Мінрегіону;

ТОВ «Сітігазсервіс» не вело будівництво, оскільки все майно арештовано;

відсутній умисел з боку підозрюваного.

Захисник Чернишова також відкинув звинувачення правоохоронців про розробку злочинного плану восени 2021 року, аргументуючи це тим, що цією ділянкою де-факто користувалася «Агрофірма «Квіти України». Крім того, закріплення 11 гектарів на Тираспольській, 43 за ДП «Укркомунобслуговування» адвокат назвав виконанням рішення суду, додавши, що жодне підприємство зі структури Мінрегіону не має повноважень бути балансоутримувачем цієї земельної ділянки.

«Це аморфний, віртуальний злочин, якого не існує в природі», – переконував Феміду захист, наголошуючи на відсутності реальних підстав для підозри.

Також прокурор просив ще призначити Чернишову носіння електронного браслета. Однак адвокати заперечили це і пояснили можливою негативною реакцією іноземців, зустрічі з якими має проводити міністр.

Окремо суд поклав низку вимог на Чернишова, які почнуть діяти після внесення застави:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

повідомляти до прокурора, детектива або суду про зміну місця проживання або роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слудчого, прокурора або суду;

утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цій справі.

Термін цих обов'язків – два місяці.

Олексій Чернишов має п’ять днів для оскарження рішення в апеляції. Повний текст ухвали буде оголошено 2 липня.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням відсторонити віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова від посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу САП.

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до віце-прем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.