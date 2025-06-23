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Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня
фото: glavcom.ua

Правоохоронці підозрюють Чернишова у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди

Підозра Чернишову, удар по Києву, наглядова рада «Укренерго» призначила нового голову правління.  «Главком» склав добірку новин 23 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

«Нафтогаз» відсудив у «Газпрому» $1,37 млрд у міжнародному арбітражі

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російський «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». Міжнародний арбітражний трибунал, до складу якого увійшли арбітри зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю, повністю став на бік української компанії.

За словами голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького, з травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay (бери або плати), повністю припинивши оплати. У відповідь на це, у вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітражний розгляд. «Газпром» намагався заблокувати цей процес через російські суди, однак їхні спроби виявилися безуспішними.

Віцепрем'єр-міністр Чернишов отримав підозру

Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня фото 1
фото: «РБК-Україна»

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому підприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.

Глава СБУ провів зустріч із журналістами

Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня фото 2
фото: СБУ

Глава СБУ Василь Малюк провів закриту зустріч з представниками провідних українських та міжнародних видань 22 червня. «Главком» взяв участь у цій зустрічі та ділиться головними тезами генерала.

У ході зустрічі керівник Служби безпеки розповів чимало деталей про діяльність спецслужби, зокрема нові деталі операції «Павутина», про замах на президента та брата керівника Банкової, а також журналістів та волонтерів.

Наглядова рада «Укренерго» призначила нового голову правління

Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня фото 3
фото з відкритих джерел

Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила нового голову правління. Ним став чинний член правління компанії, директор з управління ОЕС України – Віталій Зайченко. Кандидатуру Зайченка одностайно проголосували всі сім членів Наглядової ради. Зайняти нову посаду він має вже з 1 липня.

Віталій Зайченко – почав роботу в «Укренерго» ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року). На початку повномасштабного російського вторгнення саме професійні навички Віталія Зайченка допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім – приєднати її до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E.

Удар по Києву

Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня фото 4
фото: glavcom.ua

У ніч на 23 червня РФ атакувала Київ та область ракетами та «шахедами». Наразі відомо про дев'ятьох загиблих та 34 постраждалих у столиці, а також про одну загиблу та вісьмох постраждалих в області.

В Шевченківському районі вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки. Район дуже постраждав. Понад 30 пошкоджених обʼєктів, з яких 27 – житлові будинки, три заклади освіти, майже 40 автівок

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Теги: СБУ Київ хабар війна Володимир Зеленський Олексій Чернишов

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