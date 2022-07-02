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    Новини

    Ракетний удар по Сергіївці: ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове&nbsp;руйнування дев&rsquo;ятиповерхового житлового будинку - Ракетний удар по Сергіївці: ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи
    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку
    фото: ДСНС

    Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи

    Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила аварійно-рятувальні роботи у дев’ятиповерховому будинку та на базі відпочинку у Сергіївці Одеської області, які були зруйновані внаслідок російського ракетного удару.
    Про це ДСНС повідомляє у Фейсбуці.

    «Станом на 18:30 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району аварійно-рятувальні роботи з розбирання завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку та триповерховій будівлі бази відпочинку завершено», – зазначили в ДСНС.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Як повідомлялося, в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Теги: росія окупанти державна служба ДСНС війна Україна будинок окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Сергіївці: ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи