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    Міністр оборони Таран переплутав Мінфін з МВФ (відео)

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    Міністр оборони Андрій Таран переплутав Мінфін з МВФ - Міністр оборони Таран переплутав Мінфін з МВФ (відео)
    Міністр оборони Андрій Таран переплутав Мінфін з МВФ

    Міністр оборони оконфузився на пресконференції

    Міністр оборони Андрій Таран переплутав міністерство фінансів з Міжнародним валютним фондом, відповідаючи на питання журналістів про затримку виплат військовослужбовцям.

    Це сталося на пресконференції.

    «Кошти всі (для військовослужбовців, – ред.) виплачуються в тому числі і на оздоровлення. Але йде певна затримка. Про затримку – це питання не до мене, його краще направити в МВФ. Питання наближення бюджету, для того, щоб платити все вчасно» , – зазначив Таран.

    В цей час головнокомандувач Збройних сил України, генерал–полковник Руслан Хомчак підказав голові Міноборони, що все ж йдеться не про МВФ, а про Мінфін. Своєю чергою, Таран заплутався і став одночасно згадувати обидві установи.

    «Для того, щоб платити все вчасно... Це Міністерство фінансів має узгодити з МВФ», – сказав Таран.

    Хомчак знову вказав йому на помилку, додавши, що «МВФ – це трохи інше». Після паузи глава оборонного відомства засміявся і вибачився.

    «Добре, Міністерство фінансів, соррі», – визнав свою помилку Таран.

    Раніше міністр оборони Андрій Таран анонсував створення в Україні військової поліції та пояснив, навіщо потрібно створення такого органу.

    Теги: Мінфін МВФ міністр Андрій Таран
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