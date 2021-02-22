Міністр оборони Таран переплутав Мінфін з МВФ (відео)

Міністр оборони оконфузився на пресконференції

Міністр оборони Андрій Таран переплутав міністерство фінансів з Міжнародним валютним фондом, відповідаючи на питання журналістів про затримку виплат військовослужбовцям.

Це сталося на пресконференції.

«Кошти всі (для військовослужбовців, – ред.) виплачуються в тому числі і на оздоровлення. Але йде певна затримка. Про затримку – це питання не до мене, його краще направити в МВФ. Питання наближення бюджету, для того, щоб платити все вчасно» , – зазначив Таран.

В цей час головнокомандувач Збройних сил України, генерал–полковник Руслан Хомчак підказав голові Міноборони, що все ж йдеться не про МВФ, а про Мінфін. Своєю чергою, Таран заплутався і став одночасно згадувати обидві установи.

«Для того, щоб платити все вчасно... Це Міністерство фінансів має узгодити з МВФ», – сказав Таран.

Хомчак знову вказав йому на помилку, додавши, що «МВФ – це трохи інше». Після паузи глава оборонного відомства засміявся і вибачився.

«Добре, Міністерство фінансів, соррі», – визнав свою помилку Таран.

Раніше міністр оборони Андрій Таран анонсував створення в Україні військової поліції та пояснив, навіщо потрібно створення такого органу.