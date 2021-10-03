«Слуги народу» у Трускавці склали список міністрів «на виліт»

Питання зміни міністрів має вирішитися за один пленарний тиждень

На неформальному з'їзді «Слуг народу» в Трускавці питання заміни міністрів не звучало і його не порушував президент. Про це «Главкому» повідомили відразу кілька депутатів. Однак, за інформацією джерел «Главкома», актуальний список кандидатів на звільнення тепер має такий вигляд: міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр екології Роман Абрамовський, віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко. Заміною для останнього бачать його першу заступницю Юлію Свириденко.

У підвішеному стані залишається міністр оборони Андрій Таран, а ось голова Мін'юсту Денис Малюська, який теж раніше фігурував серед претендентів на звільнення, отримав шанс від Офісу президента за «боротьбу з олігархами». Питання зміни міністрів має вирішитися за один пленарний тиждень. Найближчого тижня «слуги» візьмуться за відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Раніше повідомлялося, що під час кадрових ротацій в уряді, які пройдуть на початку жовтня, два міністри втратять свої посади. Йдеться про міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.

Кадрові зміни в уряді анонсував і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Цілком імовірно, що в жовтні-листопаді ряд міністрів позбавлять повноважень, ще радикальніший сценарій – у відставку піде увесь уряд. Остаточного сценарію, як кажуть джерела «Главкома» в Офісі президента, ще немає. Як і потенційного «розстрільного списку».

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.