Міністр закордонних справ України відвідає Люксембург



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Очільник МЗС України Вадим Пристайко

14 жовтня на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 14 жовтня відвідає Люксембург для обговорення з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу українського питання.

Про це повідомив представник України в ЄС, посол України в Бельгії Микола Точицький у своєму Twitter.

«Україна - серед пріоритетів порядку денного ЄС. За сприяння (верховного представника ЄС Федеріки) Могеріні 14.10 на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання за участю міністра Пристайка», - написав Точицький.

Також він подякував Естонії та іншим державам - друзям України - за послідовну підтримку.

Офіційний порядок денний зустрічі європейських міністрів 14 жовтня наразі не оприлюднений.

До слова, Пристайко анонсував наступного тижня «ще більш масштабний обмін полоненими» з Росією.