Місія ОБСЄ має отримати доступ до Криму та українсько-російського кордону - ЄС



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Спостерігачі ОБСЄ

В ЄС наголосили, що будь-які спроби залякування та перешкоджання роботі місії ОБСЄ мають бути припинені

Місія ОБСЄ повинна отримати повний і безперешкодний доступ до окупованого Криму та вздовж українсько-російського кордону.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, «Укрінформ».

«СММ повинна мати вільний, безпечний, безумовний та безперешкодний доступ по всій території України. Це стосується також незаконно анексованого Криму та міста Севастополь і уздовж державного кордону між Україною та Росією, де СММ стикається із систематичною забороною у доступі з боку підтримуваних Росією формувань», - заявили в Євросоюзі.

В ЄС наголосили, що будь-які спроби залякування та перешкоджання роботі місії ОБСЄ мають бути припинені:

«ЄС рішуче засуджує постійні погрози та обмеження СММ, які відбуваються переважно в районах, які не контролюються урядом».

Також в Євросоюзі засудили атаки на безпілотники СММ ОБСЄ та інше обладнання Місії, наголосивши, що відповідальні за це особи «повинні понести відповідальність як з політичної, так і з фінансової точки зору».

До слова, делегації України та Євросоюзу в ОБСЄ закликали Росію повернути захоплені біля Керченської протоки українські кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу».