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Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування 128-ї бригади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування 128-ї бригади
Над справою про удар по 128-й бригаді цілодобово працюють ДБР, СБУ, Нацполіція й Офіс генпрокурора
фото: Генштаб

3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області

Міністерство оборони України проводить службове розслідування щодо військових посадовців, які причетні до нагородження воїнів 128 бригади у Запорізькій області. Про це повідомляє радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.

«Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували такий захід поблизу лінії фронту. Такого не повинно повторитися, а це означає, що люди, причетні до того, чого можна було уникнути, мають понести відповідальність», – заявила Сап'ян.

Як відзначила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань, розслідування трагедії складне й наразі над справою цілодобово працюють ДБР, СБУ, Нацполіція й Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, 3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.

До слова, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав шість ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Міноборони ДБР військові ЗСУ

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