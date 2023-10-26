КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля – британська розвідка

У міноборони Британії прогнозують, що якщо КНДР збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення до РФ

Росія ймовірно вже використовує на фронті боєприпаси, які були передані Північною Кореєю. Про це повідомляє міністерства оборони Великої Британії.

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За даними британської розвідки, попри офіційні заперечення Москвою нещодавніх повідомлень про отримання озброєння від КНДР, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже досягли складів боєприпасів на заході Росії. «Ці склади підтримують російські військові операції в Україні», – йдеться у публікації.

У міноборони Британії прогнозують, що якщо КНДР збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення до РФ – йдеться про понад тисячу контейнерів за останні кілька тижнів - то вона стане «одним із найбільш значних» іноземних постачальників зброї для Кремля, поряд з Іраном та Білоруссю.

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При цьому ще незрозуміло, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість на озброєння. «Малоймовірно, що повний пакет вже завершено. Цілком імовірно, що це була одна з основних тем обговорення під час недавніх візитів високопосадовців до Північної Кореї», – розповіли в британському оборонному відомстві.

У західній розвідці припустили, що до плати Москви може увійти поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання Пхеньяну військових технологій та співробітництва «в інших галузях високих технологій, таких як космос».

Раніше повідомлялося, що Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до Росії. Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту РФ у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Раніше стало відомо, що Північна Корея почала надавати Росії артилерію для її війни проти України.