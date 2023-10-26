Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля – британська розвідка
Північна Корея вже передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів
фото з відкритих джерел

У міноборони Британії прогнозують, що якщо КНДР збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення до РФ

Росія ймовірно вже використовує на фронті боєприпаси, які були передані Північною Кореєю. Про це повідомляє міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, попри офіційні заперечення Москвою нещодавніх повідомлень про отримання озброєння від КНДР, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже досягли складів боєприпасів на заході Росії. «Ці склади підтримують російські військові операції в Україні», – йдеться у публікації.

У міноборони Британії прогнозують, що якщо КНДР збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення до РФ – йдеться про понад тисячу контейнерів за останні кілька тижнів - то вона стане «одним із найбільш значних» іноземних постачальників зброї для Кремля, поряд з Іраном та Білоруссю.

При цьому ще незрозуміло, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість на озброєння. «Малоймовірно, що повний пакет вже завершено. Цілком імовірно, що це була одна з основних тем обговорення під час недавніх візитів високопосадовців до Північної Кореї», – розповіли в британському оборонному відомстві.

У західній розвідці припустили, що до плати Москви може увійти поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання Пхеньяну військових технологій та співробітництва «в інших галузях високих технологій, таких як космос».

Раніше повідомлялося, що Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до Росії. Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту РФ у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше стало відомо, що Північна Корея почала надавати Росії артилерію для її війни проти України.

Теги: росія Міноборони Північна Корея боєприпаси озброєння британська розвідка війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер міст є значним тягарем безпеки, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів
Британська розвідка повідомила, чи здатен Кремль захистити Кримський міст від ударів ЗСУ
19 жовтня, 09:45
Президент РФ побідкався, що якщо війна вже програна Росією, то навіщо США поставляють Україні Atacms.
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)
18 жовтня, 13:30
Українські воїни взяли у полон командира добробату армії РФ (відео)
Українські воїни взяли у полон командира добробату армії РФ (відео)
9 жовтня, 21:08
За словами Санду, у РФ був план щодо Молдови, підготовлений командою Пригожина
«Вагнерівці» планували переворот у Молдові – Санду
6 жовтня, 18:26
Британська розвідка зазначає, що бліндажі, які будують росіяни, забезпечать додатковий захист бойовиків від обстрілів з важкої української артилерії
Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі – британська розвідка
6 жовтня, 15:29
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої
За день ЗСУ знищили шість російських танків на Бахмутському напрямку – Сирський
5 жовтня, 13:38
Зеленський провів тривалу розмову з Будановим
Зеленський провів тривалу розмову з Будановим
4 жовтня, 16:52
Українці повинні самі вирішувати, як застосовувати надану союзниками зброю – Блінкен
Українці повинні самі вирішувати, як застосовувати надану союзниками зброю – Блінкен
4 жовтня, 08:10
ДПСУ повідомила, що чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон
ДПСУ повідомила, що чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон
26 вересня, 12:14

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6483
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6216
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4919
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту