Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

Залужний став речником гіркої правди

glavcom.ua
«Зараз війна переходить у нову стадію: ту, яку ми, військові, називаємо позиційною війною»
фото: ЗСУ

Ті, хто зі старту трактує публікацію Залужного як спробу позиціювати себе в ролі майбутнього конкурента Зеленського, помиляються

Три медійних події збіглись у часі: стаття Саймона Шустера у Time, заява Олексія Арестовича про намір балотуватися на майбутніх виборах на посаду президента та публікація Валерія Залужного в Economist.

Природно, що в мізках пересічного українця ці інформаційні бомби пов’язуються в один кейс, однак у найдивовижніших комбінаціях. Ситуація сприяє: країна веде відчайдушну війну проти зовнішнього агресора і водночас зводить політичні порахунки, шукає винних у тому, що не реалізувалися її заповітні бажання (скажу одразу – безпідставні та фантастичні).

Не зупинятимуся на публікації Шустера і заяві Арестовича окремо, – про них згадуватиму, лише викладаючи власні думки з приводу того, про що хотів сказати та що сказав Головком ЗСУ.

На відміну від більшості спікерів, – що провладного, що опозиційного табору, – Залужний відмовився від контрастних кольорів для змалювання ситуації. Він подає її такою, якою вона виглядає з точки зору фахівця – воєнного менеджера. У нього відсутні нотки зневіри та розчарування, які можна зауважити в статті в Time, - лише холодний розрахунок і аналіз. «Не можна недооцінювати Росію. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах ще протягом тривалого часу. Її оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва, попри безпрецедентні санкції».

Ті, хто зі старту трактує публікацію Залужного як спробу позиціювати себе в ролі майбутнього конкурента Зеленського, помиляються. Навпаки, – як на мене, Головком гідно врівноважив недобрий посмак від розумувань «анонімних радників» Офісу президента, і вказав на причини декадентських настроїв серед правлячої еліти.

Щобільше, український полководець спробував трохи пособити своїм постійним візаві – американським друзям України, зокрема, міністру Остіну, держсекретареві Блінкену, генералу Міллі, – які зараз намагаються зберегти допомогові програми від ревізії новим керівництвом сенату.

Нагальну потребу зброї та технологій у війні проти російського монстра Залужний подає виразно і резонно. Без зайвих емоцій, «бикування» та істерик, – просто з огляду на кардинальну зміну характеру війни. «Зараз війна переходить у нову стадію: ту, яку ми, військові, називаємо позиційною війною, що складається зі статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу маневровій війні, заснованій на русі та швидкості. Це вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць».

Так, звісно, Залужному випала прикра роль. На тлі веселкових прогнозів Арестовича, ура-переможних піврічних реляцій про «контрнаступ» з виходом на кордони 1991 року, «кримських пляжів цього сезону» тощо, він став речником гіркої правди.

Роль, за визначенням, невдячна. Ну, скажіть, хто аплодуватиме такому пасажу: «Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію». Тобто Залужний фактично говорить про те, що воюватимуть усі, хто для цього придатний. З такою «програмою» важко рушати на вибори та очікувати на позитивний результат, – чи не так?

Хоча... Хтось сприйме це з розумінням, потрактує як заклик до дії. Хтось укотре розчаровано плюне та ввімкне «єдиний телемарафон».

Кожен, звісно, має право на свої висновки.

От чого я не вичитав ані в тексті Залужного, ані між рядків, – потреби домовлятися з ворогом. На відміну від Арестовича, який апріорі подаватиме себе кандидатом від «втомлених». На відміну від «анонімних джерел» Шустера. Тому сухі, часто переповнені специфічною воєнно-технічною лексикою рядки його статті в Economist мені видалися оптимістичними.

І ще. Мені на думку спала репліка з якогось старого фільму, вже й не згадаю назви. Там героїня каже, на перший погляд, парадоксальну річ: «Якщо ти вже погодився бути розіп’ятим, то поцікався бодай тим, з чого зроблений твій хрест».

Залужний знає про це достеменно.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції війна промисловість військові контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна може на півроку залишається віч-на-віч із путінською Росією»
Небезпечний час для України
16 жовтня, 07:38
Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях
Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії
3 жовтня, 12:24
Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду
Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду
3 жовтня, 16:33
Колишні міністр оборони Олексій Резніков та директор концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв стояли у витоків скандальної постанови уряду
Хто забрав прибуток у фірм, які озброюють та одягають армію? Нові документи у скандальній справі війна і гроші
25 жовтня, 09:20
Залужний ознайомив Брауна з оперативною обстановкою на фронті, кроками ЗСУ в обороні та наступі
Залужний провів першу розмову з командувачем армією США
13 жовтня, 11:08
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
11 жовтня, 11:00
За словами Емеральд, домашнє насилля більш як два роки переживала колишня дівчина Стипанюка, яка була з ним у стосунках
Військова Емеральд розповіла, як її колишній зґвалтував в лісі жінку
23 жовтня, 11:42
Олексій Данілов: «Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати»
Данілов заявив про початок Третьої світової війни
20 жовтня, 12:47
У соцмережах Дмитро зрідка виходить на зв'язок із користувачами мережі та розповідає про своє життя на фронті, а також ділиться відповідними кадрами
«Повернусь тільки після перемоги». Дікусар у свій день народження звернувся до українців
24 жовтня, 12:07

Ігор Гулик

Залужний став речником гіркої правди
Залужний став речником гіркої правди
Деградація путінської Росії
Деградація путінської Росії
Про Бразилію, Путіна та міжнародне право
Про Бразилію, Путіна та міжнародне право
Звідки росте пацифізм Папи Римського
Звідки росте пацифізм Папи Римського
Фатальний місяць для Росії
Фатальний місяць для Росії
Надувний храм – символ Росії
Надувний храм – символ Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
30K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
18K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
13K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
13K
У Кропивницькому пролунали вибухи
7652
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту