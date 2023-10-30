Рашисти перейшли від оборони до активних дій: яка ситуація в Бахмуті

Окупанти намагаються зупинити просування ЗСУ і відновити втрачене положення

Ситуація на східному фронті залишається складною. Російські військові суттєво посилили своє угруповання та перейшли до активних дій у районі міста Бахмут Донецької області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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Зазначається, що загарбники продовжують спроби домогтися успіхів і щоденно атакують позиції наших захисників.

«Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій», – написав генерал.

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Сирський наголосив, що на цій лінії фронту загарбники намагаються зупинити просування ЗСУ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках вони використовують штурмові групи зі складу загонів «Шторм Z».

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися під Бахмутом.

До слова, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма.