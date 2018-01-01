Міноборони спростувало «міфічну» статистику самогубств в АТО

Міністерство відповіло на заяву Матіоса

Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Олег Грунтковський спростував інформацію про те, що у середньому в зоні бойових дій на Донбасі щотижня вчиняють самогубство 2-3 військовослужбовці. Про це він заявив на брифінгу, передає видання РБК Україна. «Питання збереження життя і здоров’я



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Міністерство відповіло на заяву Матіоса

Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Олег Грунтковський спростував інформацію про те, що у середньому в зоні бойових дій на Донбасі щотижня вчиняють самогубство 2-3 військовослужбовці. Про це він заявив на брифінгу, передає видання РБК Україна.

«Питання збереження життя і здоров’я особистого складу є нагальним питанням на даний момент. Це пов’язано з профілактикою самогубств. Останнім часом деякі засоби масової інформації подають інформацію дещо викривлено. Інформація про те, що у середньому в зоні бойових дій на Донбасі щотижня вчиняють самогубство 2-3 військовослужбовців не є правдою», – розповів він.

Нагадаємо, 21 лютого головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав дуже дивні цифри статистики самогубств АТОвців.

«Дуже сумна статистика самогубств серед людей, які тривалий час перебувають (в зоні бойових дій на Донбасі). В середньому на тиждень 2-3 людини. Це ті, хто перебуває в зоні АТО», - заявив він.