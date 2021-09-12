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    На Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля

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    Учасники акції перед прем'єрою фільму підняли плакати Free Ukrainian Kremlin's Hostages - На Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля
    Учасники акції перед прем'єрою фільму підняли плакати Free Ukrainian Kremlin's Hostages
    Фото: Prisoners Voice / Facebook

    Акцію провели перед демонстрацією фільму Сенцова

    Перед прем'єрою фільму українського режисера Олега Сенцова на Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля. Про це повідомила ініціатива Prisoners Voice у Facebook.

    «Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував, перебуваючи у кремлівських застінках. Коли роками знаходишся в темній тісній камері, неможливо переоцінити ці речі. Хочу, аби мої співвітчизники знали, що про них пам'ятають не тільки в Україні, а й у всьому світі. [Валентин] Виговський, [Владислав] Єсипенко, брати Абдулаєви, [Емір-Усеїн] Куку, [Сервер] Мустафаєв – усіх зараз не назву, їх більше сотні, та ми боротимемося за ваше звільнення до самого моменту визволення», – сказав Сенцов, який сам був політичним в'язнем Кремля.

    Учасники акції перед прем'єрою фільму підняли плакати Free Ukrainian Kremlin's Hostages («Звільніть українських заручників Кремля»).

    Нагадаємо, що 2020 року Державне агентство України з питань кіно виділило 25,1 млн грн на створення фільму «Носоріг». Стрічка створювалася у копродукції України, Німеччини та Польщі. Підготовку до знімання почали ще у 2013 році, проте через незаконне ув’язнення Сенцова в Росії виробництво фільму за графіком не розпочалося.

    Фільм «Носоріг» – це кримінальна драма про молодого бандита, який згадує своє минуле і те, як втратив себе та сім’ю. Події розгортаються у 90-их роках.

    Теги: кіно Олег Сенцов акція фестиваль Facebook фільм звільнення
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    На Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля