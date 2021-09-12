На Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля
Акцію провели перед демонстрацією фільму Сенцова
Перед прем'єрою фільму українського режисера Олега Сенцова на Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля. Про це повідомила ініціатива Prisoners Voice у Facebook.
«Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував, перебуваючи у кремлівських застінках. Коли роками знаходишся в темній тісній камері, неможливо переоцінити ці речі. Хочу, аби мої співвітчизники знали, що про них пам'ятають не тільки в Україні, а й у всьому світі. [Валентин] Виговський, [Владислав] Єсипенко, брати Абдулаєви, [Емір-Усеїн] Куку, [Сервер] Мустафаєв – усіх зараз не назву, їх більше сотні, та ми боротимемося за ваше звільнення до самого моменту визволення», – сказав Сенцов, який сам був політичним в'язнем Кремля.
Учасники акції перед прем'єрою фільму підняли плакати Free Ukrainian Kremlin's Hostages («Звільніть українських заручників Кремля»).
Нагадаємо, що 2020 року Державне агентство України з питань кіно виділило 25,1 млн грн на створення фільму «Носоріг». Стрічка створювалася у копродукції України, Німеччини та Польщі. Підготовку до знімання почали ще у 2013 році, проте через незаконне ув’язнення Сенцова в Росії виробництво фільму за графіком не розпочалося.
Фільм «Носоріг» – це кримінальна драма про молодого бандита, який згадує своє минуле і те, як втратив себе та сім’ю. Події розгортаються у 90-их роках.