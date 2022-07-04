МВС розслідує факти сексуального насильства, оприлюднені Денісовою

Людмила Денісова отримувала інформацію про сексуальне насильство російських окупантів за результатами роботи гарячої лінії

За всіма фактами сексуального насильства, про які повідомляла ексомбудсменка Людмила Денісова, поліція відкрила кримінальні провадження. Про це розповіла Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України у інтерв’ю «Укрінформу».

«Що стосується інформації, яку оприлюднювала ексомбудсменка Денісова, – за всіма цими фактами слідчі підрозділи Нацполіції відкрили кримінальні провадження. Розголошувати більш докладні дані в межах слідства, яке зараз проходить у поліції щодо фактів, про які заявляла Денісова, я не можу. Але там збирається доказова база», – сказала вона.

За словами Павліченко, Денісова отримувала інформацію про сексуальне насильство російських окупантів проти мирних жителів України за результатами роботи гарячої лінії, відкритої при Офісі омбудсмена.

«З метою збирання всіх доказів слідчі підрозділи Нацполіції зараз роблять певні дії щодо того, щоб отримати дані, які містяться в Офісі омбудсмена, щоб ця інформація також стала доказовою базою в межах цих кримінальних справ», – сказала представниця МВС.

Павліченко пояснила, що раніше було відкрито одне кримінальне провадження за декількома фактами, які озвучувала Денісова.

На запитання, чи буде поліція чи ДБР розслідувати діяльність Денісової щодо того, чи не були ці історії придумані, Павліченко відповіла: «За ким визначить прокуратура, цей слідчий орган і розслідуватиме. Можливо й таке, що прокуратура визначить це за Нацполіцією, а завтра – передасть до СБУ чи до ДБР».

Загалом, за словами заступниці голови МВС, слідчі підрозділи поліції відкрили понад 20 кримінальних проваджень про скоєння сексуальних злочинів російськими окупантами. Водночас в одному виробництві може бути кілька випадків сексуального насильства.

Нагадаємо, 31 травня парламент проголосував за звільнення уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Людмилу Денісову.

Народні депутати від «Слуги народу» заявляють, що омбудсмен Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

1 липня Верховна Рада призначила нового Уповноваженого з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.